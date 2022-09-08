Останні два дні окупанти не обстрілювали Криворізький район.

Ситуація на Криворізькому напрямку фронту залишається напруженою і динамічною, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Ситуація на нашому напрямку фронту залишається напруженою і динамічною, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За останні декілька днів крилатими ракетами безпосередньо у Кривому Розі було знищено дві нафтобази. Наші рятувальники вже ліквідували пожежі, але це були досить серйозні випробування. Сьогодні під обстріл потрапила Нікопольська громада, Нікополь, Марганець, тому що орки б'ють з окупованого лівого боку ріки Дніпро, із Запорізької області, де вони ховаються під прикриттям Запорізької АЕС", - сказав він.

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Також Вілкул додав, що останні два дні по Криворізькому району ворожих обстрілів не фіксують.

"По Криворізькому району вже дві доби обстрілів, дякуючи нашим Збройним силам і Богові, не було. Після того як в результаті наступальних дій останнього тижня смуга фронту були зсунута, було звільнено декілька ключових населених пунктів, у Криворізькому районі стало тихіше, орки вже не дістають багато до чого "Градами" і ствольною артилерією, але ще дістають "Ураганами", - сказав він.

Також він зазначив, що знищення нафтобаз не призведе до дефіциту пального у регіоні.

Нагадаємо, що 6 вересня російські окупанти вдарили по нафтобазі у Кривому Розі.

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