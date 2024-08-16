Крім того, десантники наголосили, що радять російським солдатам, обирати життя, а не безглузду смерть та здаватись.

80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ показала рідкісні кадри перших годин військової операції у Курській області Росії. Як зазначає пресслужба бригади у Facebook, воїни прорвали лінію оброни, знищили прикордонний пункт пропуску і взяли у полон понад 50 росіян.

"Підійшовши до прикордонного пункту пропуску "Суджа", штурмові групи 80-ї бригади заручились підтримкою артилерії та важкої бронетехніки. Зустрівшись із шквальним вогнем українських артилеристів та побачивши українські танки на території прикордонного пункту, росіяни прийняли вірне рішення – вивісити білий прапор і здатись українським воякам попрямувавши разом із своїми пораненими в бік Українського кордону", - зазначили у бригаді.

Крім того, десантники наголосили, що радять російським солдатам, обирати життя, а не безглузду смерть та здаватись.

Операція ЗСУ в Курській області

На підконтрольній українським військам території Курської області створено військову комендатуру на чолі з генерал-майором Едуардом Москальовим. Під контролем ЗСУ вже понад 80 населених пунктів Курщини.

На тлі успіхів Сил оборони України РФ перекидає в Курську область війська з позицій на окупованій території України. Про це розповів радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.

Тим часом німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що просування українських сил на території РФ свідчить про те, що армія все ще має волю і здатність виграти цю війну.

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