Доброволець з "ЛСР" висловив здивування, що російські солдати грабують власне населення і обстрілюють своїх же земляків.

Певна частина Білгородської області РФ знаходиться під контролем легіону "Свобода Росії".

Як розповів представник ЛСР із позивним "Цезар" в ефірі Апостроф TV, рашисти не мають власної інформації щодо оперативної обстановки, а тому опираються на відкриті джерела.

"Рано чи пізно ми звільнимо досить велику територію, щоб створити там свій суб'єкт та показати приклад того, що Росія може бути іншою. Наші рейди показали масу слабких місць Кремля. Точніше: це все – одне суцільне слабке місце. Військові не можуть і не хочуть воювати, цивільна адміністрація, влада – абсолютно паралізована. Вони не можуть допомогти місцевим жителям нічим", - зазначив "Цезар".

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Він упевнений, що похід російських легіонерів призведе до падіння режиму Путіна. Також "Цезар" висловив здивування, що російські солдати грабують власне населення і обстрілюють своїх же земляків.

"Мені здається, що їм байдуже, що розстрілювати з гармат – Харків чи Вороніж", - додав "Цезар".

Ситуація у Бєлгородській області РФ

1 червня добровольці з "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" зайшли на територію населених пунктів у Бєлгородській області, що знаходяться поблизу українського кордону. Бої йшли в передмісті Шебекіно (Нова Таволжанка, Титівка). Місцеві жителі показували роботу російських добровольців в населеному пункті і дивувалися масштабам їхньої операції.

Пізніше стало відомо, що в полон потрапили кілька солдатів російської армії. На цьому тлі Міноборони РФ відзвітувало про неодноразово відбиті атаки "диверсантів" на Нову Таволжанку.