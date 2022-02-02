Військовослужбовці продемонстрували дії з безпосереднього прикриття підрозділу з повітря засобами протиповітряної оборони.

Підрозділи реактивної артилерії, що підпорядковані Командуванню об'єднаних сил Збройних Сил України, відпрацювали розгортання на вогневих позиціях і наведення на цілі умовного противника.

Про це інформує прес-служба ЗСУ.

Повідомляється, що планові польові тренування зі злагодженості розрахунків реактивних систем залпового вогню "Ураган" пройшли в умовах, максимально наближених до бойових, неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Як розповів командувач об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, підняті за тривогою воїни-реактивники, швидко висунулися з району зосередження, здійснили марш, розгортання у районі вогневих позицій та наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження.

"Подібні тренування відпрацьовують у військовослужбовців певний алгоритм дій. Це стосується й бойової роботи на позиції під час ведення вогню та надання команд на відкриття вогню, а також дій під час здійснення внутрішнього позиційного маневру та залишення вогневої позиції", - повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, військовослужбовці також продемонстрували й дії з безпосереднього прикриття підрозділу з повітря засобами протиповітряної оборони під час нанесення вогневого ураження, а також прикриття димовою завісою в ході залишення вогневих позицій.

"Навчання, за якими ми спостерігали, показали готовність українських військовослужбовців реагувати в будь-якій кризовій ситуації",- наголосив генерал-лейтенант.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно українські військові провели тактико-спеціальне навчання артилерійських підрозділів гаубиць "Мста-Б" в Херсонській області - неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Кримського півострова.