Трьох дітей врятували з-під завалів зруйнованого росіянами будинку на Дніпропетровщині

Стан 4-річного хлопчика важкий, а 15-річна дівчинка – у стані середньої тяжкості.

Російські окупанти сьогодні вночі вдарили безпілотниками з повітря по населених пунктах Дніпропетровщини. Зруйновані приватні будинки, під завалами одного з них у Покровській громаді Синельниківського району опинилися троє дітей. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

У прокуратурі уточнили, що дітей дістали з-під завалів та госпіталізували до лікарні. У двох із них, зокрема, осколкові поранення та контузії.

"Діти, яких вранці дістали з-під завалів будинку на Синельниківщині, госпіталізовані. За словами лікарів, стан 4-річного хлопчика важкий. 15-річна дівчинка – у стані середньої тяжкості", - написав у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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При цьому зазначив, що дітям надають всю необхідну меддопомогу.

Лисак уточнив, що вночі росіяни ударили безпілотниками і по інших громадах Синельниківщині - Васильківській, Українській та Миколаївській.

"Постраждала 35-річна жінка. Виникло декілька пожеж. Горіли два фермерські господарства, ліцей, пошта. Зайнялося і на території приватного домоволодіння", - зазначає він.

Також він додав, що продовжувалися атаки на Нікопольщину , ворог тероризував тамтешніх мешканців артилерією та безпілотниками.

"Постраждав 25-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені інфраструктура, авто", - зазначає Лисак.

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Як повідомляв УНІАН, 30 липня росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині, в результаті чого пошкоджено вокзал у Павлограді, колії та контактну мережу.

Постраждалих серед пасажирів або залізничників не було, всіх вдалося вчасно вивести в укриття.

Водночас через пошкодження інфраструктури вранці низка приміських поїздів прямувала зміненими маршрутами.

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