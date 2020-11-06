Від початку поточної доби, 6 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша.

Упродовж минулої доби, 5 листопада, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одинадцять порушень домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook.

Дев’ять порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

Поблизу Старогнатівки противник провокував наших захисників вогнем зі стрілецької зброї.

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У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

На ділянках у районі населеного пункту Водяне задокументовано п’ять порушень.

З тимчасово окупованої Ужівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем. Окрім того, двічі впродовж доби ворог застосував міномети калібру 82 міліметри.

«Нахабні дії російсько-окупаційних військ безкарними не залишилися, адекватним вогнем у відповідь зі штатного озброєння оборонці Водяного рішуче подавили ворожу активність та змусили противника припинити обстріли», - йдеться у повідомленні.

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Два порушення режиму припинення вогню у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано на ділянках неподалік населеного пункту Попасна.

«В обідній час противник провокував наших захисників вогнем з великокаліберного кулемета», - розповідають у штабі.

Також окупанти використали БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил.

«Внаслідок підриву ВОГ-17 один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав осколкові поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров’я захисника задовільний», - повідомляють у штабі.

Про зухвалі та підступні дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Від початку поточної доби, 6 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.

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Автор: Денис Прядко