Упродовж минулої доби, 5 листопада, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одинадцять порушень домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook.
Дев’ять порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:
- Поблизу Старогнатівки противник провокував наших захисників вогнем зі стрілецької зброї.
Читайте такожНа Донбасі окупанти відновлюють окопи й укріплення на передовій – розвідка
- У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
- На ділянках у районі населеного пункту Водяне задокументовано п’ять порушень.
- З тимчасово окупованої Ужівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем. Окрім того, двічі впродовж доби ворог застосував міномети калібру 82 міліметри.
«Нахабні дії російсько-окупаційних військ безкарними не залишилися, адекватним вогнем у відповідь зі штатного озброєння оборонці Водяного рішуче подавили ворожу активність та змусили противника припинити обстріли», - йдеться у повідомленні.
Читайте також"Не треба з нас робити болванчиків": Кравчук назвав умову для пошуку Україною альтернативи "Мінську"
Два порушення режиму припинення вогню у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано на ділянках неподалік населеного пункту Попасна.
«В обідній час противник провокував наших захисників вогнем з великокаліберного кулемета», - розповідають у штабі.
Також окупанти використали БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил.
«Внаслідок підриву ВОГ-17 один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав осколкові поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров’я захисника задовільний», - повідомляють у штабі.
Про зухвалі та підступні дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Від початку поточної доби, 6 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.
Вас також можуть зацікавити новини:
- В Об’єднаних силах назвали чотири нових ділянки розведення сил
- "Підходять, знають, що ми не стрілятимемо": військові розповіли про нахабні дії бойовиків поблизу Авдіївки (відео)
- Сили ООС збили безпілотник російських окупантів
- Україна передала Росії та ОБСЄ п'ять головних пунктів нового Плану дій по Донбасу
- У Кремлі відреагували на план дій України щодо Донбасу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram