Упродовж минулої доби бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілів загинув український військовий.
Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС.
Зокрема, під ворожий вогонь потрапили позиції ЗСУ неподалік Пищевика. Саме там смертельного поранення зазнав український захисник.
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Крім того, бойовики стріляли в районі Широкиного, Водяного та Верхньоторецька. На ворожий вогонь українська армія давала відповідь, заявили в командуванні.
"Основною метою дій ЗФ ОРДЛО залишалось провокування ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню. У кількох випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
З початку поточної доби в районі ООС зафіксовано один ворожий обстріл - неподалік Павлополя.
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