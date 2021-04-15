Окупанти в Донецьку наказали готувати бомбосховища і місця в лікарнях, а біля адміністративних будівель закладати мішки з піском.
Читайте такожТанки, гаубиці та ЗРК: в ОРДЛО зафіксували величезне скупчення військової технікиПро це пишуть "Новости Донбасса" з посиланням на свого кореспондента в Донецьку, а також на повідомлення користувачів соціальних мереж.
За інформацією видання, бойовики "ДНР" видали розпорядження готувати адміністративні установи до можливої активізації бойових дій.
На місцевих ресурсах в соціальних мережах з'явилися фото, де видно, що вікна будівлі Донецької міської "адміністрації" закладені мішками з піском.
"Також є інформація про появу мішків з піском й біля інших донецьких будівель. За деякими даними, з "держустанов" при "ДНР" вивозять архіви, а працівникам видають на руки трудові книжки. Також почалося підготовка бомбосховищ, а в деяких медичних установах ще й просять підготувати ліжка", - повідомляє видання.
У Донецькій обласній травматології, яку окупанти називають Республіканським травматологічним центром, журналістам розповіли, що сьогодні надійшло розпорядження звільнити 60% ліжок і привести до ладу бомбосховища до 21 квітня.
Зазначається, що саме на той день заплановано послання президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів. Окрім того, 22-23 квітня в Донецьку має відбутися форум "Єдність росіян: захист прав і свобод", де братимуть участь глави незаконних збройних угруповань та гості з Росії.
Стягування військ РФ до кордону України
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- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.
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