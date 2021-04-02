Бойовики вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойовики не припиняють обстрілів на Донбасі фото УНІАН

На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу поранено одного з українських військових.

Як повідомляється у зведенні Міністерства оборони станом на 12:00, з початку доби російські окупаційні війська сім разів порушили режим тиші на Донбасі.

Читайте такожПоблизу кордону України помітили гелікоптери РФ - прикордонники прокоментували

Так, на Луганському напрямку біля населеного пункту Новотошківське ворог відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів.

На Донецькому напрямку поблизу населених пунктів Гнутове та Пищевик російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.

Також окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій один воїн зі складу операції Об’єднаних сил дістав поранення. Захиснику оперативно надали допомогу", - йдеться у зведенні.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи