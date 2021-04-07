За словами українських військових, кадри демонструють вогонь ЗСУ у відповідь із незабороненого виду озброєння.

Розвідувальна група К-2 54 окремої механізованої бригади Збройних сил України показала на відео момент знищення спостережного поста та бліндажа бойовиків на Донбасі.

Читайте такожУкраїнські військові показали вибух позицій бойовиків батальйону "Восток" (відео)Ролик у середу, 7 квітня, опубліковано на каналі групи в YouTube.

"І знову десь на теренах Донецької області (ще до так званого перемир'я) була вогнева точка "бравих" вояків "бригади "Восток" Сашка Ходока. Найманцям не сиділося мирно кожного дня, та й ввечері чи в ночі вони вели обстріли наших позицій з різного озброєння. Тож розвідники взялися до справи. Провели комплекс розвідки різноманітними засобами, і в один із сонячних ранків, коли сепаратисти та їхні куратори з Росії почали черговий обстріл наших позицій, завдали вогняного удару у відповідь із незабороненого виду озброєння", - повідомляється в описі відео.

Зі слів українських військових, бліндаж та спостережний пост було знищено повністю, а кілька бойовиків "Востока" там "лишилися слухати Кобзона", тобто, швидше за все, загинули.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова