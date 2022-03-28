Українські захисники знищили 12 танків, 10 БМП та 3 одиниці автомобільної техніки.

На Донбасі українські Збройні сили відбили 7 атак російських загарбників.

Про це йдеться у повідомленні Операції Об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, протягом дня українські захисники знищили 12 танків, 10 БМП та 3 одиниці автомобільної техніки.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак та два безпілотних літальних апарати противника.

Нагадаємо, на думку британських розвідників, окупанти спробують оточити українські сили на Донбасі. Наступ сил РФ може відбуватися зі сторони Харкова та Маріуполя.

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