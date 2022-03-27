На думку британських розвідників, наступ сил РФ може відбуватися зі сторони Харкова та Маріуполя.

Ворог спробує оточити українські сили у Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомляє британське Міноборони у Twitter з посиланням на дані розвідки.

"Схоже, що російські сили зосереджують їхні зусилля, аби спробувати оточити українські сили, які безпосередньо перебувають навпроти сепаратистських регіонів на сході країни, для просування з напрямку Харкова на півночі і Маріуполя на півдні", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що позиції ворога на півночі України залишаються в основному на місці, а місцеві українські контратаки перешкоджають спробам Росії реорганізувати свої сили.

Раніше Генштаб повідомляв, що російська армія відводить декілька підрозділів у район Чорнобиля, згодом – у Білорусь для відновлення боєздатності та блокування Києва із південно-західного напрямку.

На Донецькому напрямку супротивник продовжує перегрупування та нарощування ударних угруповань для відновлення наступальних дій з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Зокрема у Попасній за підтримки артилерії намагався провести штурмові дії, успіху не мав, зазнав втрат.

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