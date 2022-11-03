Росія продовжує перекидати своїх військових до Білорусі й проводити заходи підготовки спільних Збройних сил. Водночас ситуація на кордоні й надалі залишається контрольованою та стабільною.

Російська Федерація не відмовляється від своїх планів розширити регіони напруження на кордонах України. Так, окупанти продовжують перекидання своїх військ до Білорусі, проводять заходи підготовки спільних Збройних сил. Проте ситуація на кордоні й надалі залишається контрольованою та стабільною.

Як наголосив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу, спільне розгортання російських та білоруських військ наразі спрямоване на відволікання уваги та відтягування ЗСУ зі сходу та півдня. Проте у майбутньому існує загроза формування угруповування для безпосередньої агресії проти України.

"Стосовно переміщення підрозділів Збройних сил РФ, насамперед на даний час здійснюється переміщення військовослужбовців переважно укомплектованих за рахунок мобілізованих", - розповів Громов.

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Він пояснив, що для готовності угруповування необхідно провести підготовку військовослужбовців, провести злагодження їх у складі підрозділів і спланувати і визначити якісь завдання.

"Протягом найближчих тижнів це (готовність до повторного нападу - УНІАН) не очікується. Ми розраховуємо, що це може бути не раніше, чим через 2-3 місяці", - припускає Громов.

За його словами, на Волинському, Житомирському і Київських напрямках обстановка стабільна. Українські захисники не фіксують ознак формування наступальних угруповань противника.

"Водночас ситуація навколо утворення спільного угруповування військ так званої "Союзної держави" залишається неоднозначною. З одного боку, заяви сторін свідчать, що поточним завданням є відволікання уваги та безпосереднє відтягування українських військ зі сходу та півдня на північний напрям. Проте, у більш віддаленій перспективі є загроза формування угруповування, що може бути задіяне в агресії проти України", - сказав Громов.

Він зазначив, що наразі відбувається перекидання підрозділів танкової армії, в першу чергу другої мотострілецької дивізії з Росії разом з технікою та щойно мобілізованими. Їх розміщують на військових полігонах Білорусі.

Так, протягом жовтня було переміщено близько півтори тисячі залізничних платформ з озброєнням та військовою технікою - до 200 пасажирських вагонів, понад 100 вантажних вагонів з військовим майном.

Окрім того, Росія продовжує використовувати територію Білорусі для завдання ракетних ударів по Україні.

Громов додав, що особлива роль відводиться авіабазі в районі населеного пункту Лунинець Брестська область, де розміщуються іранські дрони, а також певна кількість їх операторів.

Як відзначив Громов, ситуація наразі є контрольовано й стабільною, а усі переміщення ворога відстежуються.

Війна в Україні: загроза з Білорусі

Росія продовжує використовувати Білорусь у війні проти України. Так, 10 жовтня 2022-го Олександр Лукашенко заявив, що він з президентом РФ Володимиром Путіним домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Як повідомляв УНІАН, Білорусь і Росія днями почали підготовку до проведення спільних навчань "Щит Союзу-2023".

Напередодні в британській розвідці заявляли, що нове вторгнення в Україну з території Білорусі зараз малоймовірне.

А журналісти проаналізували супутникові знімки з аеродрому Зябровка під білоруським Гомелем і дійшли висновку, що туди прибувають російські війська і нова техніка.

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