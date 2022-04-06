Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Українські Збройні сили на Донбасі збили два літаки, крилату ракету та відбили 9 атак російських загарбницьких сил.

Про це повідомляє Операція об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, українські захисники знищили 6 танків, 5 одиниць броньованої та 6 одиниць автомобільної техніки, 4 артилерійські системи противника.

"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два літаки, одну крилату ракету та один безпілотний літальний апарат ворога", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за добу 5 квітня повітряні Сили Збройних сил України збили вісім крилатих ракет російських окупантів.

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