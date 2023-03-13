У 2017-2022 роках російський експорт зброї впав на 31%.

Тривалий час Росія посідала друге після США місце в світі за експортом зброї. Та війна проти України, розпочата в 2014 році, знизила продаж країни-агресора.

На тлі повномасштабного вторгнення до України частка Росії у світовій торгівлі зброєю тільки падатиме, вважають аналітики. По-перше, країна вимушена зберігати зброю для себе, по-друге, її експорт зменшуються внаслідок репутаційного удару після поразок на полі бою та з інших причин, пишет WSJ.

Стокгольмський аналітичний центр SIPRI порахував, що у 2017-2022 роках російський експорт зброї впав на 31% (у порівнянні з попередньою "п’ятирічкою"). Водночас частка Росії у світовому експорті зброї впала з 22% до 16%.

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У 2022 році, за даними SIPRI, експортні поставки російської зброї впали на 1,3% (у порівнянні з попереднім роком). Відтак торішні поставки зброї РФ склали 35% від поставок 2013 року.

Зменшення експорту загрожує країні-агресору скороченням доходів і втратою джерела фінансування розробки та виробництва нової зброї.

Традиційні клієнти Москви тепер шукають постачальників військової техніки по всьому світу і це стає можливістю для багатьох виробників. За даними SIPRI, проблемами Росії в останні роки скористалася, приміром, Франція. Її частка у світовому експорті зброї зросла з 7,1% (до 2017) до 11% (до 2022 року). Саме до цієї країни звернулася, приміром, Сербія, давній союзник Росії та покупець її зброї. Країна веде переговори з французькою компанією Dassault Aviation SA щодо винищувачів Rafale, оскільки із запчастинами до російських є проблеми. Частка ринку США також зросла на тлі останніх подій - до 40%. Тим часом Китай і Індія, що замовляли російську зброю великими партіями, дедалі активніше виробляють власну зброю, прагнучи зменшити залежність від росіян.

Не сприяє торгівлі і те, що санкції обмежили потік західних компонентів, які росіяни використовували у своєму озброєнні. Аналіз 27 одиниць російської зброї, проведений британським центром RUSI, показав, що у зразках було щонайменше 450 електронних компонентів, таких як чіпи, виготовлених іншими країнами. Крім санкцій значний вплив на падіння попиту на російську зброю матимуть її невдачі на полі бою, кажуть аналітики.

"Зображення розбитих і покинутих транспортних засобів ставлять під сумнів якість і надійність військової техніки російського виробництва", – каже Ян Сторі, співробітник сінгапурського ISEAS - Yusof Ishak Institute.

Ситуація на ринку зброї на тлі війни в Україні

Торік на тлі повномасштабної війни в Україні Німеччина майже встановила рекорд з експорту зброї.

Крім цього, низка країн змінили підхід до експорту зброї на тлі війни в Україні. Так в серпні влада Казахстану на рік зупинила весь експорт зброї.

Тим часом Японія взялася переглядати свої суворі правила про передачу оборонної техніки. Також повідомлялося, що нейтральна Швейцарія може переглянути закони про експорт зброї на тлі війни в Україні.

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