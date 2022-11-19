Токіо з березня відправляє Києву бронежилети та каски.

Уряд Японії має намір переглянути суворі правила про передачу оборонної техніки. Токіо раніше не змогло відправити Києву летальну зброю.

За даними видання Japan Today, одна з ідей полягає в тому, щоб дозволити ескорт такої зброї, якщо це сприятиме забезпеченню безпеки країни. Відзначається, щ питання постало після того, як Японія не змогла відправити Україні летальну зброю.

Токіо відхилило запит через "три принципи" передачі оборонної техніки, які дозволяють експорт зброї тільки для спільної розробки або виробництва з іншою країною. В результаті Японія в березні почала відправляти Україні бронежилети і каски.

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Очікується, що експорт зброї підтримає оборонну промисловість Японії. Дане питання може побут вирішено до кінця цього року.

Позиція Японії щодо війни в Україні - що відомо

12 липня Японія закликала однодумців об'єднатися проти повномасштабної війни Росії в Україну. При цьому Токіо вирішило працювати з країнами "Великої двадцятуі", які не ввели санкції проти Москви.

Водночас сама Японія ввела 13 пакетів санкцій проти Росії.

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