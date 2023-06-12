Міністр оборони РФ намагається вдати з себе особу, яка контролює ситуацію, вважають у розвідці Великобританії.

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу намагається покращити особистий імідж на тлі наступальних операцій України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, посилаючись на дані розвідки. "Впродовж останнього тижня... Шойгу підтримував підвищену увагу суспільства, імовірно, з метою представити себе особою, яка тримає на контролі стратегічні питання, коли Україна прискорює наступальні операції", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Шойгу виступив щонайменше з двома коментарями про російські оборонні операції, у тому числі з майже напевно серйозно перебільшеними твердженнями про українські втрати. Це контрастує з іншими ключовими періодами у війні, коли він майже зникав з публічного простору.

Крім того, Шойгу закликав російську оборонну промисловість подвоїти зусилля і розкритикував офіцерів західного військового округу за те, що вони недостатньо швидко розгортали на фронті броньовані транспортні засоби із резервів.

"Шойгу, імовірно, добре усвідомлює потребу підтримання позитивного іміджу в умовах дедалі більшої неприкритої критики з боку деяких російських співгромадян", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті в Україні - зараз це варто знати

11 червня стало офіційно відомо про звільнення кількох населених пунктів Донецької області. У Міноборони України підтвердили деокупацію Благодатного та Макарівки в Донецькій області. Деякі подробиці визволення Благодатного від російських загарбників вже розкрили військові.

Президент України Володимир Зеленський після хороших новин з фронту у відеозверненні подякував військовим з оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця" та "Таврія".

Також повідомлялося про звільнення села Нескучне у Донецькій області. Про деокупацію оголосили в 7-му окремому батальйоні УДА "Арей". Командир батальйону з позивним "Македонець" розповів перші подробиці звільнення Нескучного. Крім того, в регіоні звільнене село Сторожеве.

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