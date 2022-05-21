Контрнаступ під Харковом засвідчив, що Україна може зробити "ударний кулак", зауважив радник міністра внутрішніх справ.

Радник глави МЗС Антон Геращенко вважає, що війна з Росією триватиме доти, доки ЗСУ не виштовхають усіх окупантів за українсько-російський кордон.

Про це він розповів в ефірі українського телебачення.

"Я думаю, що війна буде продовжуватися доти, доки ми не зробимо для росіян наш "Сталінград", нашу "Курську дугу". Не скажу, що буде наступ на Берлін, як на Москву... Але в України є всі шанси виштовхати силою зброї окупантів з окупованих територій України: Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області", - заявив Геращенко.

Він додав, що контрнаступ під Харковом засвідчив, що Україна може зробити "ударний кулак": переважаючими силами виштовхати росіян з наших територій.

"Нам потрібно ще більше, ще швидше отримувати зброю від наших союзників, треба краще готувати підрозділи, оскільки втрати є не тільки з боку орків, а й і з нашої сторони. Але мотивація захищати нашу землю - величезна. А ось у росіян мотивації воювати на території України практично немає", - зауважив Геращенко.

Війна в Україні: оновлені дані

Російські війська продовжують спроби захопити Донецьку і Луганську область, населені пункти в регіоні рашисти обстрілюють цілодобово.

Дотепер бої точаться в околицях Сєвєродонецька, важка ситуація в Попасній і Золотому, уточнив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

На сході відбито 11 атак ворога, знищено 8 танків, 3 артилерійські системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 3 спеціальні броньованих автомобілі і 6 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи ППО збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" і оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA".

Крім того, на думку Інституту вивчення війни, російські війська намагаються повернути старі позиції на північ від Харкова. Це відбувається або з метою відтягнути сили ЗСУ, що контрнаступають в області, або зміцнити оборону в тому напрямку.

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