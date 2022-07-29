У США закликали негайно допомогти Україні перемогти російське зло.

Російські пропагандисти виклали в соцмережах відео вбивства українського військовополоненого. На опублікованих кадрах російський окупант відрізає геніталії українському воїну канцелярським ножем. Особу самого ката в соцмережах оперативно встановили.

Старший радник Гельсінської комісії при Конгресі США Пол Массаро закликав дати Україні далекобійні ракети ATACMS, які здатні точно вражати цілі на відстані від 165 до 310 км, та сучасні танки на тлі звірячого вбивства українського військового.

Як написав Массаро у Twitter, воєнні злочини РФ є "образою для всього людства" і додав: покінчити з російським злом можна лише перемогою України.

"Огидне зло, чинене російськими окупантами. Більше жодних затримок. Допоможіть Україні покінчити з цим. Варварство та розпуста російських загарбників викликають огиду. Кастрація, вбивства, зґвалтування, вбивства дітей, зрівнювання міст із землею. І безмежне зло. ATACMS і танки. Дайте їм усе. Все, що їм потрібно, щоб покінчити з цим злочином проти людства", – написав Массаро.

Нагадаємо, за словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, Росія є країною людожерів та катів, які не зможуть уникнути кари в майбутньому.

"Російські пропагандисти із захватом показали, як група російських нелюдів нівечила українського полоненого. Все, що треба розуміти світу: Росія - країна людожерів, які насолоджуються тортурами та вбивствами. Але туман війни не допоможе уникнути кари російським катам. Всіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо", - пише Подоляк.

Війна в Україні: що відомо

Зазначимо, найактивніші бойові дії наразі тривають на Донбасі. На півдні України ЗСУ перейшли до контрнаступу, отримавши наказ військово-політичного керівництва країни на деокупації територій.

Станом на сьогодні, 29 липня, за офіційними даними Генштабу, ЗСУ ліквідували понад 40 тисяч російських бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що США не надаватимуть Україні ракети ATACMS дальністю 300 км для РСЗВ HIMARS.

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