Українська сторона не розраховувала брати тисячі полонених, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський закликав матерів російських солдатів перевірити, де їхні сини, і що з ними насправді.

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram.

"Кожна мама, яка знає, що її сина відправили на війну проти України повинна перевірити, де її син. І особливо ті, хто не може зв'язатися зі своїми дітьми, кому сказали, що їхні діти загинули й не повернули тіла. В інтернеті є номери, за якими ви можете звернутися і дізнатися, що ж насправді з вашими дітьми", - сказав президент.

Він підкреслив, що Україна не розраховувала брати тисячі полонених.

"І нам не потрібні 13 або скільки завгодно тисяч убитих російських солдатів. Не потрібні. Ми не хотіли цієї війни. Ми хотіли тільки миру. Ми хочемо, щоб ви любили своїх дітей більше, ніж боїтеся своєї влади", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого увірвалися на українську територію.

Спочатку супротивник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Харків та Маріуполь.

У Генштабі української армії повідомляли, що станом на 17 березня загальні бойові втрати ворога склали близько 14 тис. осіб.

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