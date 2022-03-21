РФ шукає підходи до Білорусі для залучення її до війни, зазначив радник очільника Офісу президента.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович зазначає, що наразі у противника спостерігається "оперативна пауза", йдуть бої місцевого значення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Загалом ситуація зараз така: оперативна пауза і йдуть бої місцевого значення. Навіть у тих містах, де противник сконцентрував свої зусилля основні, - Маріуполь, зона ООС, Ізюм, Волноваха, Херсон, Миколаїв - не вдається противнику просунутися. Там ідуть тактичні бої місцевого значення", - розповів Арестович.

Він пояснив, що ця "оперативна пауза" пов'язана з тим, що у ворога "немає змога наступати".

"Вони навіть на "найгарячіші" для них напрямки, найважливіші кидають в бій вже збірні солянки: спортсменів, міліціонерів, навчальні центри. Це означає, що вони мають десь знайти не менше 10-20 батальйонно-тактичних груп, щоб кинути їх на важелі протистояння і досягнути хоч якогось успіху, який буде дуже обмежений навіть у їхніх планах. А на полі бою, я не думаю, що взагалі їм вдасться", - сказав Арестович.

Зокрема, зазначив він, Росія шукає підходи до Білорусі для залучення її у війну, а також шукає можливість провести "приховану мобілізацію". "Зараз оголосили її у так званих "ЛНР" і "ДНР"... Хоча там величезні втрати. І людей, які не готові до бою, кидають на наші заздалегідь підготовлені позиції й під Херсоном, і під Харковом, і під Мар'їнкою, і під Авдіївкою - повсюди", - зауважив радник керівника ОП.