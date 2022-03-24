Масштабну пожежу на Київщині, яка трапилася через атаку супротивника, вже ліквідували.

На Київщині згоріла виробничо-складська база площею 4 тисячі квадратних метрів, що зайнялася внаслідок ворожого обстрілу.

Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, 24 березня о 02:05 надійшло повідомлення про обстріли території підприємства на Васильківщині.

По прибуттю на місце виклику рятувальники виявили, що вогнем охоплено виробничо-складське приміщення на площі понад 4 тис. квадратних метри та є загроза загорання адміністративної будівлі.

Пожежу було локалізовано о 05:05 та повністю ліквідовано о 08:29.

Потерпілих та загиблих не виявлено. На місці виклику працювали 24 вогнеборці та шість одиниць техніки.

Нагадаємо, РФ вдерлася в Україну місяць тому - рано-вранці 24 лютого.

Супротивник спершу почав бомбити військові об'єкти, а потім і мирні міста, в тому числі - Київ, розпочалися бойові дії. Активні бойові дії, зокрема, йшли на Житомирській трасі, в Гостомелі, в Бучі та в Ірпені.

23 березня стало відомо, що у Броварському районі Київської області внаслідок обстрілів окупантів згоріли продовольчі склади.

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