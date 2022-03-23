Вогнем знищено десятки тонн овочів та м'ясної продукції, зазначив спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації.

У Броварському районі Київської області внаслідок обстрілів окупантів згоріли продовольчі склади.

Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Під час обстрілу Броварського району Київської області, який вчергове сьогодні влаштували орки, згорів овочевий склад "Вегі Тренд Інвест" та м'ясний склад "Вел Міт Інвест". Знищені десятки тонн продукції", - написав він.

Братчук зазначив, це ще один удар по забезпеченню потреб Київщини та всієї України у харчуванні, додавши, що Одеса допоможе.

Керуючий партнер VDA Group Євген Коломієць на своїй сторінці у Facebook написав, що знищення продовольчих складів супротивником не може бути випадковим.

"…це не може бути випадковістю - наші склади стоять у чистому полі. Навколо жодної будівлі", - зазначив він.

Нагадаємо, Росії вдерлася в Україну 24 лютого рано-вранці. Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім і мирні міста, в тому числі - Київ, почалися бої.

Активні бойові дії, зокрема, йшли на Житомирській трасі, в Гостомелі, в Бучі та в Ірпені.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що станом на 23 березня стало відомо про загибель 121 дитина та поранення 167 неповнолітніх. У відомстві додали, що найбільше дітей постраждало в Київській області - 61 особа.

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