У Рубіжному упродовж вчорашнього дня ворожий вогонь майже не припинявся, зазначив очільник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Коли бліцкригу в Рубіжному в окупантів не вийшло, вони почали робити те, що вміють - нищити місто.

Про це у Telegram повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив, що у понеділок, 21 березня, протягом дня вогонь в Рубіжному майже не припинявся.

"Коли бліцкригу в Рубіжному в росіян не вийшло, вони почали робити те, що вміють - нищити місто: руйнують будинки, школи, лікарні", - підкреслив Гайдай.

Також він повідомив, що у Сєвєродонецьку російська армія продовжує знищувати оптові склади з продуктами харчування. При цьому голова Луганської ВЦА зазначив, що жителі міста будуть з їжею, адже постачання налагоджене.

За його словами, Попаснянський район залишається неприступним для ворога - бої тривають, але росіяни не просуваються вглиб міст.

Також вчора жителі Гірського витримали авіаудар.

Загалом упродовж 21 березня в Луганській області через російське вторгнення сталося 14 пожеж. Пошкоджено близько 25 об’єктів, з них - два багатоквартирних та 16 приватних житлових будинків, дитяча лікарня в Сєвєродонецьку, школа в Рубіжному, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ вдерлися на українську територію. Російський президент Володимир Путін назвав війну проти України "військовою операцією" й озвучив її цілі - це нібито "демілітаризація" та "денацифікація" нашої держави.

Окупанти спершу обстрілювали військові об'єкти, а потім атакували й мирні населені пункти, зокрема - Рубіжне.

21 березня Сергій Гайдай повідомив, що в Луганській області окупанти за день зруйнували ще 12 будинків, люди опинилися під завалами, були поранені дві особи.

Вас також можуть зацікавити новини: