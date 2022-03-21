Загалом за вчорашній день в області орки пошкодили або зруйнували 20 об’єктів.

На Луганщині російські окупанти за вчорашній день зруйнували ще 12 будинків, люди опинилися під завалами. Двох осіб поранено. П'ять мешканців звільняли з-під завалів.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"Наші міста міцно тримають оборону, ЗСУ б’ють ворога, але знову маємо 12 зруйнованих росіянами будинків, поранених двоє, врятованих з-під завалів п’ятеро", - написав він.

Гайдай зазначає, що окупанти знову відкривали щільний вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Попасній. За його словами, під час учорашніх обстрілів загиблих не виявлено, поранених двоє – в Попасній та Комишувасі, врятованих з-під завалів – п’ятеро.

"Але знову маємо близько 20 пошкоджених або зруйнованих об’єктів, з яких 3 багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури", - розповів Гайдай.

На його думку, намагання путінської армії захопити великі населені пункти України марні, тому вони обрали тактику терору мирного населення.

"Це Росія, від неї іншого чекати не варто", - наголосив голова Луганської ОВА.

Повномасштабна війна в Україні: довідка УНІАН

24 лютого близько 5:00 ранку Росія вторглася на територію України. Путін назвав повномасштабну війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти із зухвалістю та небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети. Дії Москви засудив фактично весь світ.

Відтоді російська армія понесла багато втрат. За оновленими даними українського Міноборони, станом на 20 березня втрати противника складають 14,7 тис. осіб.

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