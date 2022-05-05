Штати не надають розвіддані, які стосуються найвищих російських лідерів, з'ясували журналісти.

Завдяки тому, що США надали Україні розвідувальні дані про підрозділи Російської Федерації, українська сторона під час війни з РФ змогла вбити багатьох генералів супротивника.

Штати допомагали Україні націлюватися, і такі дії є частиною секретної допомоги адміністрації американського президента Джо Байдена Києву стосовно надання бойових розвідданих в режими реального часу, пише газета The New York Times, посилаючись на відомості американських чиновників.

За даними видання, українській стороні також передавали відомості стосовно можливого переміщення військ РФ. За даними журналістів, США не надають розвіддані, які стосуються найвищих лідерів Росії.

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що американська сторона надає Києву відомості та розвіддані, які можуть бути використані для захисту.

Нагадаємо, РФ вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Українська сторона заявляла, що в нашій країні вже знищили понад 10 російських генералів.

Раніше видання NBC News писало, що спочатку вторгнення Росії в Україну Вашингтон передав Києву докладні відомості про те, коли й куди мають прилетіти бомби й ракети ворога.

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