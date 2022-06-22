Білорусь розміщує на кордоні з Україною дерев'яні муляжі танків. Мета таких дій — продемонструвати свою присутність і провести заходи оперативного маскування.
Відповідною інформацією під час брифінгу поділився речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
"З метою проведення заходів оперативного маскування і демонстрації своєї присутності підрозділи Збройних сил Білорусі розміщують в прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків", — повідомив Мотузяник.
Спікер також розповів, що підрозділи ЗС РБ у складі до семи батальйонів продовжують виконувати завдання з так званого "посилення" українсько-білоруського кордону. Йдеться про Брестську і Гомельську області. Основні зусилля війська РБ зосередили на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій і охороні кордону. До цих завдань почали залучати солдатів строкової служби.
Нагадаємо, за даними МВС, на кордоні з Україною перебувають 4 тисячі військовослужбовців РБ. Цієї кількості недостатньо для організації атаки на будь-якому напрямку.
У Міноборони 21 червня повідомили, що не бачать ознак підготовки до наступу армії Білорусі.
Раніше на цьому тижні самопроголошений лідер РБ Олександр Лукашенко вибухнув погрозами на адресу України. Він пообіцяв відповісти у разі переходу "червоної лінії" або удару по Мозирському НПЗ.
З 22 червня по 1 липня в Гомельській області триватимуть "мобілізаційні навчання".
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