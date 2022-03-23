Поранення різного ступеня тяжкості отримали 167 дітей, зазначили в Офісі генпрокурора.

Станом на 28 день російської агресії в Україні загинула 121 дитина, поранення різного ступеня тяжкості отримали 167 дітей.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора на своїй сторінці у Facebook.

Найбільше постраждало дітей у Київській - 61, Харківській - 41, Донецькій - 40, Чернігівській - 32, Миколаївський - 24, столиці - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 та Сумській - 14 областях.

Повідомляється, що у Донецькій області російські військові продовжують обстрілювати міста та житлові масиви, де знаходяться цивільні. Так, від російської зброї загинули 9-річна дівчинка та 14-річний хлопець, 3 дітей отримали поранення.

"17 березня 2022 року російськими окупантами на очах у 14-річного сина безжально вбито батька багатодітної родини. Хлопець отримав кульові поранення. Це сталося, коли вони їхали за гуманітарною допомогою та ліками до центру окупованої Бучі Київської області, де проживає сім'я, адже у будинку родини майже два тижні не було газу, світла та води. Увечері 22 березня 2022 року ворожий снаряд влучив в багатоповерхівку у Рубіжному Луганської області. Троє загиблих, двоє з них - діти", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 548 закладів освіти, 72 з них зруйновано повністю.

"Це понад 220 шкіл, 155 дитячих садочків. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та у місті Київ. Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки", - повідомляють в прокуратурі.

Також наголошують, що ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, війська Росії 24 лютого рано-вранці вдерлися на українську територію, спочатку супротивник бомбив військові об'єкти, а потім і мирні міста, почалися бої.

Активні бойові дії, зокрема, йшли на Житомирській трасі, в Бучі, в Ірпені та у Гостомелі.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що станом на ранок 22 березня було відомо про загибель в Україні 117 дітей, ще 155 неповнолітніх постраждали.

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