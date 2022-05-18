Українські бійці влучними ударами знищили ворога.

Українські десантники завдали точного удару по бронемашині російської піхоти, що" заблукала". В результаті ліквідували техніку і кілька окупантів.

Про це повідомляє 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада у Facebook.

"Починаємо Ранок з приємних новин! Бойова машина піхоти і "заблукалі" окупанти пішли за" російським військовим кораблем" в Чорному морі!!! І хоча завдання у них були різні, але фінал один!!!"- йдеться в повідомленні.

При цьому українські військові показали яскраве відео знищення ворога.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ розв'язала повномасштабну війну проти України і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

3 травня воїни 81-ї бригади десантних штурмових військ знищили склад з боєприпасами і БТР окупантів одним влучним пострілом. Відзначається, що ворог обладнав позицію в населеному пункті неподалік від заростей дерев.

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