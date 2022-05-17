Після удару здетонував боєкомплект.

Солдати 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади завдали влучного удару по ворогу. В результаті вдалося знищити БМП-1 і частину особового складу окупантів.

Про прицільний обстріл росіян відзвітував прес-центр 25-ї бригади на своїй офіційній сторінці на Facebook.

До повідомлення прикріпили ролик з моментом нанесення удару. Відразу після бомбардування загорілася БМП-1 і здетонував боєкомплект ворога. Снаряди розривалися і літали в різні боки, а деякі здіймалися вгору не десятки метрів.

Під час влучного обстрілу вдалося "підсмажити" частину окупантів. Скільки саме противників загинуло, не уточнюється. Нагадаємо, раніше сьогодні українські захисники знищили ще одну БМП, тільки третьої моделі. Постаралися морпіхи з 501-го окремого батальйону разом з воїнами Сил спеціальних операцій.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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