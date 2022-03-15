Депутат надавав вказівки до підготовки для подальшого встановлення на території м. Харкова та області іншої влади.

На Харківщині депутату Солоницівської селищної ради від "Опозиційної платформи - За життя" повідомлено про підозру за фактом підготовки до захоплення держвлади.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру депутату Солоницівської селищної ради Харківського району за фактом підготовки дій, спрямованих на захоплення державної влади (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 109 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" телефонував представникам молодіжного крила цієї політичної партії та повідомляв, що найближчим часом м. Харків та Харківська область будуть окуповані військами Росії, які будуть підтримувати політичний рух партії. Депутат надавав вказівки до підготовки для подальшого встановлення на території м. Харкова та області іншої влади.

Зазначається, що прийнято рішення про застосування до нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Ім'я зрадника правоохоронці не назвали.

Як раніше повідомляв УНІАН, самопроголошеній в.о. міського голови Мелітополя, депутату міськради від "Опозиційного блоку" Галині Данильченко повідомлено про підозру у державній зраді.

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