Псевдомер перейшла на бік ворога в умовах війни.

Самопроголошеній в.о. міського голови Мелітополя, депутату міськради від "Опозиційного блоку" Галині Данильченко повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це інформує Офіс генерального прокурора України.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру депутатці Мелітопольської міської ради за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, депутатка на шкоду державному суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності України та інформаційній безпеці, здійснила перехід на бік ворога в умовах воєнного стану.

"На виконання отриманого від Російської Федерації завдання представниця місцевої влади проголосила себе "виконуючою обов'язки Мелітопольського міського голови" та активно здійснювала дії щодо організації та упорядкування окупаційної влади на території Мелітополя та Мелітопольського району. Проголосивши про створення невизначеного законодавством України органу – "Комітету народних обранців", підозрювана закликала громадян України до його підтримання та припинення спротиву жителів міста окупаційній владі", - додали в Офісі генпрокурора.

Раніше депутати Мелітопольської міської ради звернулися до генпрокурора України Ірини Венедіктової із закликом розпочати досудове розслідування за ознаками статті 111 Кримінального кодексу України "Державна зрада" за фактом намагань щодо створення окупаційної адміністрації Мелітополя представниками "Опозиційного блоку".

"Окупаційні війська РФ намагаються у незаконний спосіб створити окупаційну адміністрацію Мелітополя. Для цього депутата Мелітопольської міської ради від "Опоблоку" Галину Данильченко окупанти оголосили виконуючою обов’язки Мелітопольського міського голови, яка заявила, що повноваження органів місцевого самоврядування міста відтепер переходять до Комітету народних обранців", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, місто Мелітополь Запорізької області з 26 лютого перебуває під тимчасовою окупацією Росії.

11 березня стало відомо про викрадення міського голови Мелітополя Івана Федорова. Досі його місцеперебування невідоме. В Міністерстві закордонних справ України це викрадення кваліфікували як воєнний злочин.

12 березня Зеленський заявив, що Федорова катують, щоб записати відео на підтримку окупантів.

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