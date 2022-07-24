Зафіксовано рух ворожої техніки на протилежній стороні Каховського водосховища.

Російські загарбники в окупованому Енергодарі стріляють з реактивних систем залпового вогню у напрямку Запоріжжя.

Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.

"З території Енергодару залпи РСЗВ в напрямку Запоріжжя", - повідомив Євтушенко.

Крім того, він попередив жителів Нікополя Дніпропетровської області про рух техніки окупантів на протилежній стороні Каховського водосховища.

"Увага!!! Рух військової техніки на протилежному березі водосховища!!!" - написав Євтушенко.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня російські окупанти з "Градів" обстріляли житловий квартал у Нікополі, внаслідок чого двоє людей загинули. Того ж дня міська влада закликала жителів тимчасово переселитися вглиб Нікопольського району.

А 22 липня внаслідок артилерійського обстрілу Нікополя було пошкоджено річковий порт, залізничну колію та 25 житлових будинків.

Нагадаємо, що раніше російські окупанти вчинили масштабну нічну атаку на Дніпропетровську область. Крім того, загарбники з танка обстріляли українських комбайнерів, які збирали врожай біля села Кошове.

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