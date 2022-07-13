Наголошується, що морально-психологічний стан особового складу ворога залишається низьким.

У лавах російських окупантів відзначається системне дезертирство та зловживання алкоголем.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ станом на ранок 13 липня 2022.

За їх даними, військові РФ розуміють неефективність своїх дій проти сил оборони України.

"Морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та дезертирство. Окупанти скаржаться на неефективність своїх атак на українські позиції", - йдеться у повідомленні.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) наголошували, що окупаційні війська РФ зіштовхуються із почастішанням дезертирства та непокори серед особового складу. Зміцнити адміністративний контроль над окупованими територіями росіянам заважає рух опору. Українські партизани вдало "полюють" на колаборантів та окупантів.

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