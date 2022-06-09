Українцям не варто панікувати, підкреслили в оперативному командуванні "Південь".

У Чорному морі три надводних кораблі та підводний човен окупантів знаходяться в готовності до нанесення ударів по Україні 28-ма ракетами "Калібр".

Про це повідомив представник оперативного командування "Південь" Збройних сил України Владислав Назаров.

"Три надводних та 1 підводний носій ракетного озброєння перебуває в готовності до нанесення ракетних ударів. Отже, 28 "Калібрів" напоготові", - зазначено в повідомленні.

Зазначається також, що в Чорному морі угруповання різнорідних сил Чорноморського флоту РФ, тримаючись на безпечній відстані від українського узбережжя, відпрацьовує навчання з бойової стійкості угруповання в умовах застосування проти нього протикорабельних ракет та авіації.

"В тому числі відпрацьовується застосування сухопутних зенітно-ракетних комплексів "Тор-М2", які ними встановлено на корабельно-катерному складі", - інформує ОК "Південь".

Назаров закликав не піддаватися паніці, дотримуватися норм і обмежень, встановлених в закритих для відвідування районах, не наражати себе на небезпеку на підготовлених до протидесантної оборони ділянках узбережжя і т.д.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Противник обстрілював українську державу, зокрема, з кораблів.

Українські воїни давали гідну відсіч окупантам. У Генштабі Збройних сил України повідомили, що станом на 8 червня було ліквідовано 13 ворожих кораблів/катерів, зокрема, флагман Чорноморського флоту РФ - ракетний крейсер "Москва".

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