Українські розвідники оприлюднили список військовослужбовців першого танкового полку другої гвардійської Таманської мотострілецької дивізії (військова частина 58198), які є військовими злочинцями. Всього в списку 966 осіб.
Про це повідомляє прес-служба Головне управління розвідки Міноборони РФ.
"За скоєні злочини проти мирного населення України всі військові злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні
У списку опинилися:
- командир полку підполковник Ланін Денис;
- підполковник Соловей Костянтин;
- заступник командира полку підполковник Золотько Олександр;
- помічник командира полку з фізпідготовки - начальник фізпідготовки, капітан Горін Олександр;
- старший офіцер Корольов Роман;
інструктор сержант Кошарнов Сергій ;
інструктор сержант Бовкунович Олександр та інші.
Повний список військових злочинців першого танкового полку другої гвардійської Таманської мотострілецької дивізії ТУТ.
Як раніше повідомляв УНІАН, російські війська 24 лютого вторглися в Україну. Ворог бомбив як військові об'єкти, так і мирні міста, вбиваючи українців.
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що станом на 22 березня окупанти втратили вже близько 15,3 тисячі осіб.