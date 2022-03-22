Всього в списку 966 імен російських військових.

Українські розвідники оприлюднили список військовослужбовців першого танкового полку другої гвардійської Таманської мотострілецької дивізії (військова частина 58198), які є військовими злочинцями. Всього в списку 966 осіб.

Про це повідомляє прес-служба Головне управління розвідки Міноборони РФ.

"За скоєні злочини проти мирного населення України всі військові злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні

У списку опинилися:

командир полку підполковник Ланін Денис;

підполковник Соловей Костянтин;

заступник командира полку підполковник Золотько Олександр;

помічник командира полку з фізпідготовки - начальник фізпідготовки, капітан Горін Олександр;

старший офіцер Корольов Роман;

інструктор сержант Кошарнов Сергій ;

інструктор сержант Бовкунович Олександр та інші.

Повний список військових злочинців першого танкового полку другої гвардійської Таманської мотострілецької дивізії ТУТ.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські війська 24 лютого вторглися в Україну. Ворог бомбив як військові об'єкти, так і мирні міста, вбиваючи українців.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що станом на 22 березня окупанти втратили вже близько 15,3 тисячі осіб.

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