Чиновник перебуває на окупованій території, поділилися в ЗОВА.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації заявляють, що викрадений окупантами мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про "тероризм".

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі голови ЗОВА Олександра Старуха.

"За наявною інформацією на сьогодні, викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про "тероризм". Міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв теж у полоні окупантів, але його доля невідома", - мовиться у дописі.

Також у ЗОВА повідомили, що сьогодні близько 07:00 в місті Бердянськ російські військові провели обшук в будинку священника Православної церкви України Олега Ніколаєва - головуючого Ради християнських церков і організацій м. Бердянськ - і після цього вивезли його у невідомому напрямку.

Зазначається, що в окупованому Бердянську сьогодні відбувся мітинг протесту, а у Мелітополі окупанти не дали провести мітинг на підтримку Федорова. "Озброєні російські військові оточили площу та відтіснили людей. Свої дії окупанти супроводжували попередженнями по гучномовцям про заборону мітингів", - розповіли у ЗОВА.

Нагадаємо, радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що 11 березня у Мелітополі група окупантів із 10 осіб викрала мера міста Івана Федорова. Раніше мер відмовився співпрацювати з ворогом.

Рано вранці 24 лютого війська РФ увірвалися на територію України. Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Мелітополь.

Вас також можуть зацікавити новини: