Сергій Кирієнко хоче поставити главою "нового федерального округу" свою людину

Влада Російської Федерації придумали, що робити з тимчасово окупованими територіями Україна. Окупанти через фейкові референдуми планують створити окремий округ у складі РФ.

Про це пише російське видання "Медуза"

"Округ повинен з'явитися після того, як на цих територіях пройдуть референдуми про приєднання до Росії. Приєднуватися до діючих округів українські території не будуть", - йдеться в повідомленні.

Відповідає за формування "нового російського округу" заступник керівника департаменту Адміністрації президента із забезпечення справ Держради Борис Рапопорт, якого в Кремлі називають "кризовим менеджером".

Борис Рапопорт - чим займається

Саме він займався Донбасом у 2014 році, коли займав пост заступника голови управління з соціально-економічного співробітництва з країнами СНД.

Зараз же Рапопорт займається пошуком кандидатів на "пости" в ОРДЛО, а також на тимчасово окупованих територіях Херсонській та Запорізькій областях. Завдання новоявлених чиновників полягає в проведенні фейкового референдуму про приєднання до РФ.

У Кремлі обговорюють дві дати псевдореферендумів - "в середині липня, якщо ситуація на фронті дозволить" і 11 вересня, коли у РФ повинні пройти вибори губернаторів.

На "постах" будуть тільки свої: Пушиліну та Пасічнику приготуватися

Політтехнологи повинні обійняти посади "політруків" або "замполітів" на тимчасово окупованих українських територіях.

"Шукають людей, які мають досвід роботи з опозицією, можуть діяти якось нестандартно, тому що завдання на Донбасі нетривіальні",- пояснив один зі співрозмовників.

Політтехнологам пропонують посади заступників голів тимчасово окупованих міст України, щоб опікуватися політикою, громадським життям, медіа, підготовкою до референдумів та соціалкою.

Перший заступник Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко хоче поставити главою "нового федерального округу" свою людину, але немає підтвердження, що мова йде про Рапопорт.

"Для Кирієнка це модельний Регіон. Він хоче показати Путіну, що у нього є управлінська команда, що він може займатися навіть такими складними завданнями та стати наступником... в регіон підуть дуже серйозні фінансові потоки, Кирієнко хоче їх контролювати", - наголошується в повідомленні.

Крім того, ватажків бойовиків "ДНР" та "ЛНР" - Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника незабаром можуть замінити на "своїх" чиновників, щоб не було "бардаку розподілу бюджетного фінансування каламутними місцевими персонажами".

Окупація територій України - що відомо

Член Міжнародного комітету Ради Федерації РФ Сергій Цеков заявив, що російська влада має намір привласнити території України - тимчасово окуповані райони Донбасу, Херсонської та Запорізької областей.

Для цих цілей окупанти планують провести фейкові референдуми. Цеков заявив, що, на його думку, проведення псевдореферендумів щодо "приєднання" до Росії цих територій України буде "досить швидким, протягом року".

29 травня поставлений окупантами в окупованій частині Херсонської області зрадник Кирило Стремоусов заявив, що має намір просити Кремль "приєднати" Регіон до складу Росії, рішення, вважає він, буде прийнято "до наступного року".

Глава Херсонської ОВА Геннадій Лагута 7 червня заявив, що колаборантам поставили завдання підготувати в Херсоні "референдум" про приєднання до РФ до осені. Відповідні вказівки дав заступник голови адміністрації російського президента.

8 червня День гауляйтер Мелітополя Галина Данильченко заявила, що в місті початку підготовку до аналогічного фейкового референдуму. В цей же день так званий "представник адміністрації регіону", колабораціоніст Володимир Рогов заявив, що "референдум" цього року проведуть у Запорізькій області.

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