Свої посади вже втратили ряд командувачів та військових начальників.

У російській армії та спецслужбах провели кадрові чистки після невдач під час першого етапу війни в Україні. Багато командувачів й військових начальників втратили свої посади.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

За даними української розвідки, кадрові чистки торкнулися і винуватців втрати в Чорному морі крейсера"Москва".

Скібіцький уточнив, що відсторонений від посади і заарештований командувач Чорноморським флотом адмірал і.Осипов. Слідчі дії проводяться відносно начальника штабу-першого заступника командувача ЧФ віце-адмірала С. Пінчука.

У зв'язку з незадовільною підготовкою до ведення бойових дій та великими втратами особового складу, озброєння та військової техніки відсторонені від посади командувачів 6 армії генерал-лейтенанта В.Єршова, 1 танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта С. Киселя та одного із заступників командувача.

Крім того, через незадовільне виконання поставлених завдань відсторонили від посади командувача 22 АК Південного військового округу генерал-майора А.Марзоєва.

Також у зв'язку з незадовільною організацією матеріально-технічного забезпечення угруповання військ Східного військового округу відсторонили від посади командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника М.Пономарьова.

Як раніше повідомляв УНІАН, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення.

13 квітня в акваторії Чорного моря в російський ракетний крейсер "Москва" потрапили українські крилаті ракети "Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перекинувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

Водночас станом на 22 квітня втрати особового складу російської армії вже склали приблизно 21200 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: