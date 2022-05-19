Співробітники Міжнародного комітету Червоного хреста побачили умови, в яких утримують українських воїнів.

В окупованому селищі Оленівка Донецької області українських бійців, вивезених з маріупольського заводу "Азовсталь", відвідали представники Міжнародного комітету Червоного хреста.

Як повідомив УНІАН речник Міжнародного комітету Червоного хреста в Україні Олександр Власенко, співробітники МКЧХ відвідали в окупованій Оленівці тих воїнів-"азовців", які висловили бажання і дозвіл на ці відвідини.

Він наголосив, що йдеться не про поранених військових.

Власенко повідомив, що співробітники МКЧХ побачили умови, в яких утримуються бійці. "Ми ніколи не розголошуємо умови утримання - ми їх обговорюємо конфіденційно з представниками того місця, де вони утримуються", - заявив Власенко і додав, що така практика застосовується постійно, а не лише в цьому випадку.

Він пояснив, що спочатку відбувається розмова "з представниками цього центру, де вони утримуються", якщо є зауваження до умов, то просимо їх усунути. "Якщо ці зауваження не усовуються і на це немає волі представників того місця, де вони утримуються, то ми вже говоримо з їх керівництвом. Але в медіа ми, даруйте, про це не говоримо", - зазначив Власенко.

Він не уточнив, яку кількість бійців відвідали, а лише наголосив, що зустрічі були тільки з тими, хто дав на це згоду. "Ця наша послуга, можна сказати, не може бути нав’язана", - наголосив речник МКЧХ в Україні.

Власенко зазначив, що на виході з заводу "Азовсталь" частина українських військовослужбовців були зареєстровані співробітниками МКЧХ. За його словами, ця процедура відбувається тільки за згодою людей.

Він зазначив, що зазвичай представники МКЧХ після таких візитів передають записку родичам. "Як правило, так робиться. Я думаю, що це було і цього разу. Але це можна буде точно сказати після розмови з людьми, які їх відвідували", - наголосив Власенко.

На запитання, чи всі українські військові евакуйовані з "Азовсталі", Власенко відповів: "Чи є там люди ще чи ні, ми не знаємо, тому що не входили туди - на "Азовсталь".

Нагадаємо, після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" у Маріуполі російські війська не припиняли спроб захопити завод, на якому вели оборону українські воїни.

11 травня віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати близько тисячі бійців, половина з них - тяжкопоранені.

16 травня російські ЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку окупованого Новоазовська.

Пізніше командир "Азову" Денис Прокопенко заявив, що "задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу".

17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату оборонців Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медзакладу у Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

Для повернення їх додому планується обмін.

17 травня агентство Reuters із посиланням на свідків повідомило, що щонайменше 7 автобусів з українськими захисниками Маріуполя виїхали з "Азовсталі". За даними журналістів, українські військовослужбовці, яких вивезли у цих автобусах, не поранені. Їхня точна кількість невідома.

У МКЧХ заявили, що їхні співробітники реєструють бійців, які залишають "Азовсталь", у тому числі поранених.

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