Окупанти перейшли до оборони на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка на Херсонщині.

На Південнобузькому напрямку армія РФ, в результаті наступальних дій українських підрозділів зазнала втрат та зайняла оборону на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 травня.

Наголошується, що російські окупанти вживають заходів з відновлення втрачених позицій за рахунок перекидання резервів на загрозливі напрямки.

"Російські окупанти здійснили вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інших", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, з метою поповнення втрат ворог посилює угруповання знятими зі зберігання застарілими зразками озброєння та військової техніки, зокрема, танками Т-62 та БМП-1.

В Придністровському регіоні республіки Молдова тривають обмежувальні заходи, посилена перевірка інфраструктури, транспорту та громадян, посилено контроль за використанням автомобілів обладнаних спецзасобами.

Раніше, як повідомляв УНІАН, стало відомо, що російські війська намагаються утримати контроль над Херсонщиною. Окупанти збільшили кількість обстрілів підрозділів українських військ, ведуть повітряну розвідку та здійснюють інженерне обладнання позицій.

Напередодні в Генштабі повідомляли, що ЗСУ пішли у контрнаступ на півдні: окупанти зазнали суттєвих втрат та зайняли оборону.

"Ситуація на лінії зіткнення має свою динаміку. Внаслідок контрнаступальних дій наших військ ворогу завдано суттєвих втрат і йому доводиться займати оборону на невигідних недообладнаних рубежах. Бойові дії тривають. Загарбники продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру в населених пунктах вздовж адмінмежі Миколаївщини та Херсонщини", - зазначив він.

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