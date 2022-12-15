Данілов зазначив, що через страх Путін навіть скасував традиційну прес-конференцію.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що скасування традиційної гарячої лінії та підсумкової прес-конференції президента РФ Володимира Путіна повʼязана зі страхом. Він боїться, що під час його виступу може статися "бавовна".

Як зазначив Данілов в ефірі національного телемарафону, те, що Путін перебуває в стані переляканої людини, є дуже небезпечним для нас, проте Україна до цього готова.

"Просто він лякається, що в той момент, коли він буде проводити конференцію, десь щось спалахне – якась "бавовна", або щось бабахне. Уявляєте собі, як він буде виглядати, якщо це відбудеться під час його так званого спілкування з народом. Тому, звичайно, він зараз знаходиться у стані переляканої людини. Це для нас є дуже небезпечним, тому що щур, загнаний у кут, куди його заганяють Збройні сили та усе наше суспільство – всіх тих керманичів, які в Російській Федерації розгорнули війну проти нашого народу, – звичайно, вони зараз будуть чинити опір. Тому ми до цього готові та розуміємо, що треба робити. Ще раз наголошую, що шансів у цих терористів захопити нашу територію нуль", – додав Данілов.

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Крім того, секретар РНБО прокоментував слова депутата Держдуми РФ Олега Нілова, який пообіцяв "хлопчику Вові з Києва" ракетний обстріл на Новий рік.

"Це ж не ми казали. Це вони казали. Повірте, будуть. Почекаємо трохи – і все їм буде. Якщо Володя у Москві чекає з Києва ракети, то ми не маємо їм в цьому відмовляти", – сказав Данілов.

"Пряма лінія" з Путіним: що відомо

Щороку в грудні, починаючи з 2012 року, російський диктатор Володимир Путін проводив велику прес-конференцію, де нібито відповідав на "питання громадян країни". Проте ця конференція вперше за 10 років може не відбутися.

Російський історик і політичний аналітик Валерій Соловей пояснив це тим, що глава РФ не здатний витримати тривале інтенсивне напруження. За його словами, Путін не зможе всидіти, бо йому зробили відносно нескладну операцію.

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