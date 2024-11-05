Деякі українські підрозділи БПЛА воюють як технологічні стартапи, - WSJ

Ці підрозділи не виконують ролі традиційної військової частини, але відіграють важливу роль у захисті країни.

Деякі українські підрозділи безпілотників працюють більше як технологічні стартапи, ніж як традиційні військові частини, відіграючи важливу роль у захисті країни. Як повідомляє The Wall Street Journal, сучасні оператори дронів стають найефективнішими солдатами, часто діючи зовсім інакше, ніж прийнято в армії.

Наприклад, батальйон безпілотників "Clear Eyes" розпочав свою діяльність з групи цивільних ентузіастів, які використовували комерційні дрони для спостереження за російськими військами. Нині батальйон має інженерні майстерні, навчальні курси для операторів і навіть зону для відпочинку. У польових умовах вони займаються модернізацією старих боєприпасів, створюючи нові види зброї для безпілотників.

Керівник батальйону, 37-річний маркетолог Георгій Волков, підходить до управління підрозділом як до керування стартапом, роблячи акцент на інноваціях і ефективній логістиці. Він підкреслює: "Один хороший пілот нічого не змінює. Ми — команда цивільних, які хочуть знищувати ворога за допомогою винахідливості та технологій".

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Більшість бійців таких підрозділів раніше не служили в армії і не дотримуються традиційних військових формальностей. З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Україна активно використовує безпілотники, завдаючи ударів по російських складах боєприпасів і об’єктах енергетичної інфраструктури. Зокрема, морські безпілотники змусили Чорноморський флот Росії змінити свою дислокацію, а "дрони-дракони" вносять додатковий страх у ряди російських солдатів.

The Wall Street Journal також навів приклад Олександра Дахно, 29-річного колишнього керівника коворкінгу, який нині є пілотом безпілотника та за півтора року знищив близько 300 російських солдатів. У жовтні президент Зеленський оголосив, що Україна може виготовляти до 4 мільйонів дронів на рік, фактично створивши нову оборонну промисловість в умовах постійних російських атак.

Українські дрони - новини

У червні журналісти The Times повідомили, що Україна розробляє "рій дронів", який міг би атакувати цілі без залучення до цього процесу пілота. Тоді зазначалося, що подібні БПЛА зможуть взаємодіяти один з одним і "битися як одна команда".

Напередодні в Україні провели демонстраційні випробування українських розробок зброї. Зокрема, сім компаній представили напрацювання технології "рою дронів".

Раніше військовий експерт Валентин Бадрак, на фронті з'являється все більше fpv-дронів на оптоволокні. Вони справді стійкі до РЕБ, проте навряд чи стануть чимось революційним через нюанси в їхньому застосуванні - їх можна використовувати лише на дуже невелику відстань.

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