За його словами, ворог вдається до своєї давньої тактики – обходити важливі вузли оборони ЗСУ.

Наразі про обвал фронту в Запорізькій області не йдеться, сталося "продавлювання" позицій Сил оборони України. Про це заявив співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі телемарафону.

"Обвал фронту – це коли росіяни можуть проникати вглиб території на 20-70 км. Оце обвал фронту. Це приблизно те, що ми бачили в перші дні повномасштабного вторгнення. Зараз ми можемо говорити про тиск, який створювався на цьому напрямку досить довго. І через те, що росіяни загострили основну увагу на Покровському та Новопавлівському напрямках, то, очевидно, ми були скуті у своїх резервах. Так, відбулося певне "продавлювання" наших позицій", - зазначив він.

За його словами, це у майбутньому загрожує місту Гуляйполе, яке є дуже потужним укріпленим районом.

Жмайло додав, що росіяни дотримуються своєї давньої тактики – вони намагаються не штурмувати укріплені райони в лоб, а через менші села прощупувати шпарину, щоб обходити великі і важливі вузли оборони.

Експерт зазначив, що останнім часом росіяни захопили шість населених пунктів у Запорізькій області, але зараз там є підкріплення Сил оборони, щоб стабілізувати лінію зіткнення.

Відхід ЗСУ з позицій на Запоріжжі – деталі

11 листопада у Силах оборони півдня України заявили, що у Запорізькій області підрозділи Збройних сил України були змушені відійти зі своїх позицій біля п'яти населених пунктів на двох напрямках.

Зазначалося, що на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках вже декілька днів поспіль точаться інтенсивні бої. Ворог застосовує усі види наявного озброєння, щоб витіснити Збройні сили України з утримуваних позицій.

Військові змушені були залишити позиції поблизу населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка та Новомиколаївка.

