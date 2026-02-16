Графіки відключення світла на 17 лютого: коли не буде електроенергії в середу

Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

У вівторок, 17 лютого, в усіх регіонах України протягом доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго". Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

"Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою в "Укренерго" радять дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

Графіки відключень для Львівської області

"Львівобленерго" опублікувало графіки відключень електроенергії для Львівщини. Згідно з повідомленням, завтра в усіх чергах світло вимикатимуть один раз на добу. Тривалість відключень становитиме від 1 до 3,5 годин.

Стан енергетики України: головне

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що в нашій країні повністю вичерпано запаси обладнання для ремонту енергетичних об’єктів.

За словами фахівця, запас міцності енергетичної системи став "дуже тонким" через поєднання факторів – від інтенсивних атак РФ до низького рівня підготовки та фінансування енергетичних компаній.

Експерт вважає, що Україна в разі припинення РФ обстрілів енергосистеми зможе остаточно відмовитися від графіків відключення електроенергії за 3-5 років.

Зазначимо також, що за новими даними Міжнародної організації з міграції, понад 320 тисяч українців можуть знову покинути свої домівки через атаки росіян по енергетиці.

