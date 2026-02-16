'Усі, кого я знаю, готові воювати до кінця': військова з Канади висловилася щодо вимог РФ

Бріттні Шкі-гіізіс розповіла, що мотивацією вступити в ЗСУ для неї було те, що її знання та навички будуть корисними.

Про те, коли закінчиться війна нічого не відомо, але вона та її побратими готові воювати до кінця, заявила військова з Канади Бріттні Шкі-гіізіс, яка пройшла шлях від танкістки до операторки FPV-дронів в Україні, в інтерв'ю Укрінформ.

Журналіст спитав військову, яке її ставлення та що думають побратими щодо вимог Росії до України поступитися Донбасом.

"Я насправді ніколи не питала про це. Усі, кого я знаю, просто готові воювати до кінця. Ми про це не говоримо", - розповіла Шкі-гіізіс.

Вона додала, що ніхто не знає, коли закінчиться війна в Україні. На питання, що військова планує робити, коли закінчиться війна, вона відповіла, що не знає, чи повернеться до Канади або ж залишиться жити в Україні.

"Не знаю, коли закінчиться війна і чи я повернуся до Канади або лишуся тут, але я все одно буду військовою. Це єдине, що я знаю на 100 процентів", - сказала вона.

Шкі-гіізіс також поділилася, що вирішила приєднатися до лав ЗСУ, оскільки мала необхідні навички та знання, але зараз її мотивація змінилася.

"На той час більше мотивувало те, що я маю навички і знання, які тут будуть корисними. Зараз мотивація змінилася. Кожен день я бачу, як Росія вбиває цивільних – дітей, пенсіонерів. Це несправедливо. Ці люди не військові", - зазначила військова.

Раніше УНІАН повідомляв, що генерал армії США у відставці, колишній командувач Центрального командування США та ексдиректор ЦРУ Девід Петреус вважає, що Україна завдає великих втрат росіянам, але без суттєвого посилення зовнішнього тиску російська влада не буде готова до зупинки війни. Петреус зазначив, що під час мирного процесу ні російські переговорники, ні керівництво Росії не демонстрували готовності до компромісу. Однак, на його думку, в якийсь момент росіяни підуть на поступки. Він припускає, що це станеться за умови збільшення тиску на російську воєнну економіку, скорочення доходів, а також припинення постачання Китаєм компонентів для російського військово-промислового комплексу.

Також ми писали, що військовий аналітик, експерт з систем озброєнь з 36-річним стажем, директор з досліджень Фонду Казимира Пулавського Рубен Джонсон заявив, що Кремль блефує, коли заявляє про готовність воювати вічно. Зазначається, що армія РФ майже не подає ознак здатності якось змінити розстановку сил. Джонсон припускає, що очільник Кремля Володимир Путін сподівається, що зможе блефом і шантажем змусити Захід примусити Київ до несправедливої мирної угоди. Але експерт впевнений, що Росія не зможе перемогти Україну.

