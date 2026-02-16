Німеччина практично вичерпала запаси ракети для ППО, які могла б передати Україні, - міністр

За словами Вадефуля, інші країни Європи "могли би зробити більше".

Німеччина майже вичерпала запаси ракет протиповітряної оборони, які могла би надіслати Україні.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в інтервʼю Deutschlandfunk, відповідаючи на запитання про те, чому критично важливі боєприпаси постачаються Україні із затримками, хоча Володимир Зеленський говорив, що ракети для ППО закінчуються.

"Частково тому, що ми в нас їх більше немає. Ті, що є – Patriot з американського виробництва. Чесно: все, що виходить з конвеєра, йде прямо в Україну механізмом, який переважно фінансують європейці, переважно Німеччина", – зазначив міністр.

Відео дня

За словами Вадефуля, інші країни Європи "могли би зробити більше". Він зазначив, що у деяких державах є системи ППО, і нагадав про заклик міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса перевірити запаси:

"Ми з Німеччини все віддали, фінансуємо левову частку. Україна захищає нашу свободу, але усі європейці мають робити більше. Потрібна солідарність та самостійність – в обороні, економіці".

Зброя для України

15 лютого президент України Володимир Зеленський анонсував нові пакети військової допомоги від партнерів. За його словами, мова йшла, зокрема, про ракети для ППО.

Тим часом видання The Guardian пише, що у Великій Британії затримується запуск заводу з виготовлення снарядів, у тому числі для України. Зазначається, що виробництво мало розпочатися влітку 2025 року, але досі не запущено. У компанії BAE Systems це пояснили ухваленим в середині будівництва в 2025 році рішенням подвоїти потужності заводу.

Вас також можуть зацікавити новини: