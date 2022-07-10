За його словами це абсолютно непідготовлене угруповання військ, хоча і досить велике.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну образ "другої армії світу", який був закріплений за російськими військами вщент зруйнувався. Як виявилося, путінські війська - абсолютно непідготовлене угруповання військ, хоча і досить велике.

Про це заявив командир легіону Мамука Мамулашвілі в інтерв’ю "Українській правді".

"У нас про них була думка набагато вища, ніж вони насправді виявилися. Це абсолютно непідготовлене угруповання військ, хоча воно досить велике. За професіоналізмом воно не краще за війська Сомалі чи якоїсь іншої держави, які специфічно не особливо звертають увагу на особовий склад своєї армії", - зазначив він.

За словами військового. захисникам України дуже допомогла корупція, яка існує в російській армії: "Це нам дуже допомогло, і я сподіваюся, що вона розвиватиметься й надалі". Він наголосив, що війська окупанта елементарно були не підготовлені до війни з українцями.

"Тож як військові, я б сказав... я не люблю недооцінювати ворога, але з професійного погляду вони навіть не були підготовлені до того, що вони мали побачити в Україні. І багато хто з них загинув", - розказав Мамулашвілі.

Проте, за його словами, з початком бойових дій 24 лютого 2022 року українські захисники зрозуміли, що війська РФ не дуже хочуть зустрічатися з ЗСУ та вступати в рівний бій.

"Ми у своєму понятті робимо те, що захищаємо мирних жителів. І коли ми, наприклад, після звільнення Київської області побачили ось цю величезну кількість убитих дітей та зґвалтованих жінок, на нас це залишило відбиток. Попри те, що ми дуже давно на війні й нічому не дивуємося, ми зрозуміли, що ми не могли врятувати багатьох людей. Якоїсь миті це тиснуло на хлопців. Я пам'ятаю ті дні, і це було досить складно. У селах, які були окуповані Росією, були звірства, були масові вбивства мирного населення. Звичайно, постраждало насамперед мирне населення, бо Росія за своєю, якщо можна це назвати, стратегією насамперед знищує мирне населення. Їм не дуже хочеться зустрічатися з військовими і вступати в рівний бій, тому що, виходячи з російської психології, вони завжди цуралися цього. Вони можуть зґвалтувати, вони можуть вбити дітей, жінок безневинних. Це стратегія нецивілізованої варварської країни", - зазначив Мамулашвілі.

Нагадаємо, до кінця травня шість країн визнали дії Росії в нашій державі геноцидом. У список увійшли Естонія, Латвія, Канада, Польща, Литва та Чехія. А на початку червня до них приєдналася Ірландія.

Звірства росіян у Бучі - що відомо

Після того як увечері 2 квітня Генштаб ЗСУ оголосив про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів, почала з'являться інформація про їхні звірства. Вони вбивали, катували і ґвалтували людей.

Правоохоронці виявили братські могили з тілами вбитих мирних жителів.

Зокрема, станом на початок травня було відомо про більш ніж 400 жителів Бучі, які були закатовані і розстріляні окупантами. У місті також пошкоджено понад 1170 будівель.

Журналісти ідентифікували вісьмох російських військових з дислокованих у Пскові десантно-штурмових полків, які перебували в Бучі під час окупації.

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