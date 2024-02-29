Геолоковані кадри показують, що росіяни просунулися на південний схід від Орлівки.

Російські окупанти просунулися на північний захід від Сватового на тлі триваючих позиційних боїв на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). На геолокованих кадрах видно, що окупанти просунулися в Табаївку біля Сватового. Крім того, позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки; на захід від Кремінної в районі Терного і Ямполівки; і на південь від Кремінної біля Білогорівки і Серебрянського лісництва.

Також окупанти просунулися на захід і північний захід від Авдіївки і продовжили наступ у цьому районі. Геолоковані кадри показують, що росіяни просунулися на південний схід від Орлівки, а також неподалік від вітрозахисних смуг на південь від Степового.

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У звіті йдеться про те, що російські воєнкори стверджують, нібито їхні війська просунулися на південно-східну околицю Орлівки і до центру населеного пункту, хоча ISW не спостерігав підтвердження присутності російських військ в Орлівці.

"Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Степового, Бердичі; на захід від Авдіївки в районі Орлівки і Тоненького; і на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського і Невельського", - йдеться у звіті аналітиків.

Крім того, в ISW повідомили, що окупанти просунулися на захід від Донецька на тлі триваючих позиційних боїв. Геолоковані кадри показують, що підрозділи російської 5-ї мотострілецької бригади за підтримки бронетехніки просунулися на південній околиці Красногорівки.

Війна в Україні: новини

У Генштабі заявили, що минулої доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Найбільше боїв було на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських військових на Донбасі. Він розповів про прорахунки командирів, які вплинули на оборону. Сирський повідомив, що окупанти прорвалися на околиці Орлівки, але їх вибили бійці 3-ї штурмової та 25-ї окремої повітряно-десантної бригад.

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