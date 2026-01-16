Лідер профспілки залізничників Британії відвідував окуповану Луганщину, - The Telegraph

Демпсі носив футболку з гербом Новоросії, британця запросив на окуповану територію України Олексій Мозговий, засновник сепаратистської групи "Бригада Призрак".

Лідер найбільшої британської профспілки залізничників приєднався до проросійських скандувальників під час візиту до окупованої України, повідомляє The Telegraph.

Видання зазначає, що генеральний секретар RMT Едді Демпсі відвідав Донбас у 2015 році в рамках того, що він назвав "гуманітарним конвоєм", тобто через рік після того, як Росія окупувала цей український регіон.

В публікації йдеться, що на фото та відео з його візиту можна побачити, як він тримає червоний прапор Комуністичної партії, позує перед статуєю Леніна та скандує гасла російською мовою: "Разом ми непереможні" та "Донбас – могила фашизму".

Відео дня

Наводяться дані, що Демпсі, чий профспілковий союз неодноразово зупиняв роботу британських залізниць та метрополітену через страйки, брав участь в "антифашистському" заході в місті Алчевськ, який був організований Луганською комуністичною партією від імені сепаратистської групи "Бригада Призрак".

За даними видання, британця запросив туди Олексій Мозговий, засновник бригади, який загинув через два тижні. Його описували як людину, яка бачила себе в ролі Че Гевари. Мозговий очолив комуністичне повстання проти України, він був убитий службами безпеки російського президента Володимира Путіна через побоювання, що він не готовий виконувати накази Кремля.

Видання зазначило, що під час свого візиту на окуповану Росією територію України, Демпсі носив футболку з гербом Новоросії, російської провінції 19 століття, що охоплювала південну і східну Україну. Таку назву обрали пропутінські бойовики, які вірили, що зможуть відродити Новоросію як частину сучасної російської імперії.

Додається, що британець подорожував разом із близько 100 комуністами під керівництвом Banda Bassotti, ультралівої ска-панк-групи з Риму. Згодом українська влада вимагала екстрадиції італійських, іспанських та грецьких членів "гуманітарного конвою" групи відповідно до місцевих законів.

В публікації вказується, що на момент візиту до окупованого Донбасу, Демпсі був водієм лондонського метро і членом відділення RMT № 1 у Паддінгтоні. Він написав статтю про свою подорож для лівої газети Morning Star.

Його репортажі містили нині видалений некролог Мозгового, в якому він вихваляв "дорогоцінну мету" померлого воєначальника – створення комуністичної держави під контролем Росії.

У пресслужбі профспілки повідомили The Telegraph, що генеральний секретар Едді Демпсі "не підтримує" війну, яку розпочала Росія проти України та є "антифашистом".

"Його рішення вирушити з гуманітарним конвоєм до України було мотивоване жахливою пожежею в Будинку профспілок у 2014 році, в якій загинуло щонайменше 42 людини після зіткнень з ультраправими українськими націоналістами", - заявили в профспілці.

Доля Донбасу: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський поділився, що Україна розглядає запропонований США план створення вільної економічної зони на Донбасі після того, коли буде завершено війну. Зеленський заявив, що формат хоч і складний, але справедливий. На думку президента України, реалізація цього плану вимагатиме дзеркальних кроків з боку Росії та внутрішнього обговорення в Україні. Зеленський додав, що це був би компроміс, за якого обидві сторони відвели б війська на відстань, достатню для нормального життя.

Також ми писали, що сенатор-республіканець, голова сенатського комітету зі збройних сил Роджер Вікер закликав президента США Дональда Трампа використовувати сильнішу позицію, щоб завершити війну в Україні та не винагороджувати при цьому Росію. Вікер зазначив, що РФ й досі не може захопити Покровськ, що свідчить про те, що риторик російського диктатора звучить непереконливо. Також американський сенатор закликав не примушувати Україну "поступитися Росії не окупованою територією".

